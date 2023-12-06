В США сочли ненужным выступление Зеленского на брифинге для сената

Olivier Matthys/Pool via REUTERS Президенту Украины Владимиру Зеленскому совершенно незачем было выступать по видеосвязи на закрытом брифинге для американских сенаторов по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву.
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