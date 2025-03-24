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Царьград

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Заключенному в Кузбассе грозит 6 лет за экстремистскую деятельность в колонии

Заключенному в Кузбассе грозит 6 лет за экстремистскую деятельность в колонии

В Кузбассе заключенного обвинили в пропаганде экстремистских идей, за что ему грозит до шести лет заключения.

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