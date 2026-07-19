Иран: Иранские официальные лица закрыли пограничные переходы Мариван и Хураман, соединяющие иранскую провинцию Курдистан с иракским Курдистанским регионом, в ночь с 18 на 19 июля на фоне продолжающихся авиаударов США.
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