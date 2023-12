В первом трейлере God of War Ragnarok Valhalla нашли ряд отсылок к старым играм серии с гр...

В первом трейлере God of War Ragnarok Valhalla нашли ряд отсылок к старым играм серии с греческой мифологиейSony Santa Monica во время церемонии The Game Awards 2023 анонсировала Valhalla, бесплатное DLC для God of War Ragnarok, выходящее на следующей неделе на PS5 и PS4.