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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В первом трейлере God of War Ragnarok Valhalla нашли ряд отсылок к старым играм серии с гр...

В первом трейлере God of War Ragnarok Valhalla нашли ряд отсылок к старым играм серии с гр...

В первом трейлере God of War Ragnarok Valhalla нашли ряд отсылок к старым играм серии с греческой мифологиейSony Santa Monica во время церемонии The Game Awards 2023 анонсировала Valhalla, бесплатное DLC для God of War Ragnarok, выходящее на следующей неделе на PS5 и PS4.

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