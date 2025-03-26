Франция, Италия и Испания заблокировали план ЕС по масштабным военным поставкам Украине

Франция, Италия и Испания выступили против инициативы Еврокомиссии о резком увеличении оборонных расходов и масштабных закупках оружия для Украины, ставя под угрозу план "перевооружения Европы", сообщает Politico.
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