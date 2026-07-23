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Отставка Моник Барбю в ответ на разрешение пестицидов отклонена Макроном

Отставка Моник Барбю в ответ на разрешение пестицидов отклонена Макроном

Заявление об отставке, сделанное Моник Барбю, министром Франции по вопросам экологического перехода, стало актом протеста против повторного разрешения Национальным собранием страны применения ранее запрещенных пестицидов, 22 июля пишет французская газета 20 Minutes.

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