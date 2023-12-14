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Zero Hedge

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Bank Stocks Soar Despite Record High Usage Of Fed Bailout Facility, MM Funds See First Outflow In 7 Weeks

Bank Stocks Soar Despite Record High Usage Of Fed Bailout Facility, MM Funds See First Outflow In 7 Weeks

Bank Stocks Soar Despite Record High Usage Of Fed Bailout Facility, MM Funds See First Outflow In 7 Weeks After surging to new record highs, money-market funds saw outflows last week - the first outflow in seven weeks - of $11.

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