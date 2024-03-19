Гергиев, Щедрин и Перетятько стали лауреатами премии Bravo

Награды вручили на главной сцене Большого театра. Оперная певица Ольга Перетятько, народный артист РФ дирижёр Валерий Гергиев и народный артист СССР композитор Родион Щедрин стали лауреатами VI Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в области классического искусства.
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