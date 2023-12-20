«Вольфсбург» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Губерниев поддержал отказ от перехода в Азию: «Россия – европейская страна. Браво, есть люди в российском футболе, которые кое‑что понимают»
- Татьяна Тарасова: «С какой стати футбол – спорт номер один в России? У нас его нет. Считаю, главный спорт в стране – фигурное катание»
- Порнозвезда бросила Деандре Эйтона: «Я заслуживаю лучшего»
Свежие комментарии