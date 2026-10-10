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Лесовой о Лимассоле: «Лучший город на земле. Кипр в целом влюбляет в себя – климат, море, невероятная погода круглый год. Плюс очень много русскоговорящих людей»

Полузащитник махачкалинского « Динамо »  Даниил Лесовой назвал кипрский Лимассол лучшим городом в мире.

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