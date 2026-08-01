В Татарстане пригласили блогеров на избирательные участки

Путь к сердцу самых юных избирателей лежит через соцсети — решили в Татарстане, и пригласили блогеров на избирательные участки — им покажут как готовятся площадки и как будет проходить выборы депутатов с 18 по 20 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии