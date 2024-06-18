The Elder Scrolls VI создается на внутреннем движке Bethesda с учетом наработок для Starfield — Тодд Говард подтвердилПри этом команда работает над улучшением движка для The Elder Scrolls VI и намеревается сделать технологический скачок в его возможностях.
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