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Министром транспорта Алтайского края может стать генерал полиции Андрей Подолян

Министром транспорта Алтайского края может стать генерал полиции Андрей Подолян

Место Антона Воронова может занять бывший начальник ГУ МВД по региону Должность министра транспорта Алтайского края может занять бывший начальник Главного управления МВД по региону, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

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