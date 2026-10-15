Российским студентам хотят закрыть дорогу в родной вуз на пять лет. Минобрнауки подготовило изменения, которые ограничат возможность повторного поступления для студентов, отчисленных за дисциплинарные нарушения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ростовской обла...
- Численность крыс ...
- Венгрия ищет заме...
Один из способов запрета на профессию. Шагаем в дикий капитализм.