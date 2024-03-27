Evil Genius 2 получила скидку в Steam в 95% – игра продается вместе со всеми DLC меньше ч...

Evil Genius 2 получила скидку в Steam в 95% – игра продается вместе со всеми DLC меньше чем за долларКак стало известно, студия Rebellion сделала внушительную скидку на игру Evil Genius 2 в Steam, которая составила целых 95%.
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