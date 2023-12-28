Ликвидацию свалок на Урале сменит проект «Генеральная уборка»

Он предусматривает улучшение качества окружающей среды. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что вопрос с ликвидацией свалок по федеральному проекту «Чистая страна» решается эффективно.
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