Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Месть лопатой: ростовчанин разгромил машину бывшей за отказ мириться Пьяный мужчина решил вернуть возлюбленную, но девушка возвращаться отказалась.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Месть лопатой: ростовчанин разгромил машину бывшей за отказ мириться Пьяный мужчина решил вернуть возлюбленную, но девушка возвращаться отказалась.
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