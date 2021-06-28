Самый пророссийский политик Беларуси: «К власти накопилось много вопросов»

Ridus FamilusПолитикаСамый пророссийский политик Беларуси: «К власти накопилось много вопросов»«Ридус» пообщался с самым пророссийским политиком РБ.Недавно российский кабмин составил список недружественных стран.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДым Дымыч==К власти накопилось много вопросов==Дым Дымыч==К власти накопилось много вопросов=== Давно известно, что один дурак может задать такой вопрос, на который не ответят 1000 мудрецов. Бойтесь вопросы задающих и ни чего конкретно не предлагающих.Комментировать
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