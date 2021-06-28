Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    Это не дефицит, это жопа.Из-за чего протес...
  • вячеслав харченко
    О, как! Так надо сейчас возрождать нужнейшую профессию, а то речное судоходство окончательно похерили, вместе с пасса...Бурлаки на Волге:...
  • Борис Митрохин
    Мы ещё этих либерастических уродов из Радиуса забыли спросить как нам войны выигрывать!Можем повторить? ...

Самый пророссийский политик Беларуси: «К власти накопилось много вопросов»

Самый пророссийский политик Беларуси: «К власти накопилось много вопросов»

«Ридус» пообщался с самым пророссийским политиком РБ.Недавно российский кабмин составил список недружественных стран.

Вернуться к статье
2
Обсудить
Дым Дымыч
==К власти накопилось много вопросов==
Дым Дымыч
==К власти накопилось много вопросов=== Давно известно, что один дурак может задать такой вопрос, на который не ответят 1000 мудрецов. Бойтесь вопросы задающих и ни чего конкретно не предлагающих.

Картина дня

наверх