Захарова прокомментировала заявление Белого дома о небесконечной помощи Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 11 октября, прокомментировала словами «Украина, верёвка, конец» заявление представителя Белого дома, о том, что помощь Украине не будет бесконечной.
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