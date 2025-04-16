Врач Мартынов объясняет, почему после полувекового рубежа особенно важно отказаться от алкоголя: причины и последствия Ольга БезродняяЗаявления экспертов подчеркивают, что после 50 лет особенно важно внимательно пересмотреть своё отношение к алкоголю и отказаться от него.