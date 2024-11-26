Познавательное развитие воспитанников.

Дети по природе своей исследователи. Исследовательская, поисковая активность - естественное состояние ребенка, он настроен на познание окружающего мира, хочет его познавать: наблюдает за рыбками в аквариуме, изучает поведение синицы за окном, проводит опыты с разными предметами.
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