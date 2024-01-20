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Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов

Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 20 января, поздравил жителей Великого Новгорода и Новгородской области с 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, подчеркнув, что это событие не только стало важной вехой в ходе в Великой Отечественной войны, но и приобрело огромное символическое значение.

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