Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 20 января, поздравил жителей Великого Новгорода и Новгородской области с 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, подчеркнув, что это событие не только стало важной вехой в ходе в Великой Отечественной войны, но и приобрело огромное символическое значение.