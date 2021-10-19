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Инвестиции России в гособлигации США в августе остались на уровне $4 млрд

Инвестиции России в гособлигации США в августе остались на уровне $4 млрд

ГДАНЬСК (Рейтер) - Совокупный объем российских инвестиций в американские государственные долговые бумаги в августе 2021 года практически не изменился по сравнению с июлем и июнем, следует из данных Казначейства США, размещенных на его сайте.

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