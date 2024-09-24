В Петербурге на детской площадке подростки стреляли из «пневматики»

Пострадала 14-летняя девочка В отдел полиции на юге Петербурга доставлены двое подростков, стрелявших из пневматического пистолета на детской площадке, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
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