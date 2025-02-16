Трамп: нежелание Путина вести переговоры стало бы проблемой для США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отсутствие у главы российского государства Владимира Путина желания вести переговоры по урегулированию украинского конфликта стало бы «большой проблемой» для Вашингтона, но при этом отметил, что лидер РФ стремится к миру.