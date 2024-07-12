Опасных погодных явлений с годами будет становиться всё больше — метеоролог

Периоды интенсивной жары с годами будут становиться всё длиннее, летние температуры будут повышаться, количество других опасных погодных явлений также будет нарастать, 12 июля сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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