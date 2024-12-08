ASH: для борьбы с раком T-клетки стимулирует кето-диета

Учёные из медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании обнаружили, что ограничение углеводов в кето-диете способствует выработке бета-гидроксибутирата (БГБ), повышающего эффективность CAR-T-терапии в борьбе с раковыми клетками.