ASH: для борьбы с раком T-клетки стимулирует кето-диета

Учёные из медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании обнаружили, что ограничение углеводов в кето-диете способствует выработке бета-гидроксибутирата (БГБ), повышающего эффективность CAR-T-терапии в борьбе с раковыми клетками.
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