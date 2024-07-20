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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» пригрозил владельцу «Лиона» судебным иском. Текстор заявил, что парижане – это «образец безудержных трат без ограничений»

«ПСЖ» пригрозил владельцу «Лиона» судебным иском. Текстор заявил, что парижане – это «образец безудержных трат без ограничений»

Джон Текстор, мажоритарный акционер «Лиона», заявил, что он конкурирует со «страной, а не с владельцем», и что «ПСЖ» является «образцом безудержных трат без ограничений».

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