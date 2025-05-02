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Штрафы до 50 тысяч рублей ожидают за мусор и зловоние на даче в России

Штрафы до 50 тысяч рублей ожидают за мусор и зловоние на даче в России

Русские граждане могут быть оштрафованы за содержание мусора и животных на дачах. Юрист Анастасия Билялова сообщила, что штрафы за несоблюдение санитарных норм и порчу земли могут достигать 50 тысяч рублей.

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