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Царьград

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Судьбоносные переговоры или протокол? Латышев раскрыл цель визита Лукашенко в Москву

Судьбоносные переговоры или протокол? Латышев раскрыл цель визита Лукашенко в Москву

Зачем белорусскому лидеру понадобились срочные встречи с Путиным и Мишустиным?Визит Александра Лукашенко в Россию 27 августа, по оценке журналиста-международника Сергея Латышева, значительно отличается от его предыдущих поездок в Москву.

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