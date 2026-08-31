Судьбоносные переговоры или протокол? Латышев раскрыл цель визита Лукашенко в Москву

Зачем белорусскому лидеру понадобились срочные встречи с Путиным и Мишустиным?Визит Александра Лукашенко в Россию 27 августа, по оценке журналиста-международника Сергея Латышева, значительно отличается от его предыдущих поездок в Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Русским закрутили...
- Красноярский край...
- T Пророчество Алоис...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым