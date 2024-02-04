НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Беспилотные автомобили в прошлом году проехали по дорогам Калифорнии в пять...

Беспилотные автомобили в прошлом году проехали по дорогам Калифорнии в пять...

Беспилотные автомобили в прошлом году проехали по дорогам Калифорнии в пять раз больше, чем годом ранееС начала октября внимание мировых информационных агентств было приковано к истории с наездом на пешехода в Сан-Франциско, в которой участвовал прототип беспилотного такси Cruise, и теперь их эксплуатация приостановлена на всей территории США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх