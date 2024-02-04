Беспилотные автомобили в прошлом году проехали по дорогам Калифорнии в пять раз больше, чем годом ранееС начала октября внимание мировых информационных агентств было приковано к истории с наездом на пешехода в Сан-Франциско, в которой участвовал прототип беспилотного такси Cruise, и теперь их эксплуатация приостановлена на всей территории США.
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