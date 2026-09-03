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Газета.ру

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Минфин России объявил о планах покупки валюты на 55,6 млрд руб

Министерство финансов России в период с 7 сентября по 6 октября планирует направить на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 55,6 млрд руб.

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