Сегодня Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин празднует свой 59-ый день рождения. Редакция УтроNews поздравляет главу Кабмина и напоминает о том, почему он занял, и, главное, сохраняет столь высокое место и российской управленческой машине.
Человек-Премьер и его юбилей
Комментарии
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Сергей Храмов
С таким премьером Россия может развалиться от банд иностранцев и цыган, которые не признают законы России. Страна в которой не работают законы перестаёт существовать. РВСН.
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20 час.
СХ
Сергей Храмов
В место Мишустина на ставить премьером Рогозина он в течение 1 года наведёт порядок с исполнением законов в России, с полицией, рынками, имигрантами и цыганами.РВСН.
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20 час.
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