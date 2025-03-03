Человек-Премьер и его юбилей

Сегодня Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин празднует свой 59-ый день рождения. Редакция УтроNews поздравляет главу Кабмина и напоминает о том, почему он занял, и, главное, сохраняет столь высокое место и российской управленческой машине.