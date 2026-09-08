В США нарастает тревога: Иран вводит в действие новое оружие — для Вашингтона это стало проблемой.

Фото: Общественная служба новостей Иран пошёл на беспрецедентный шаг, впервые проведя испытания новой противокорабельной ракеты непосредственно над американским авианосцем.
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