Военное обозрение

2 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тетерлев
    Давайте уже Грецию отоварим по самое не хочу, сделаем курортно-санаторную зону РоссииГреция претендует...
  • Михаил Бутов
    Фотографии хорошие. Создаётся впечатление, что у этого острова, Мидуэй, состоялось просто страшное морское сражение. ...Мидуэй. Как произ...
  • Astra
    Эта профурсетка в Зарницу что ли приехала поиграть? Она там накомандует, ее люди потом на части разорвутУкраинские журнал...

Неуправляемые авиационные ракеты С-13 «Тулумбас». Гибкий инструмент для Спецоперации

Неуправляемые авиационные ракеты С-13 «Тулумбас». Гибкий инструмент для Спецоперации

Штурмовики Су-25, задействованные в Спецоперации На вооружении российской фронтовой и армейской авиации состоит широкий круг различных средств поражения, включая несколько типов и модификаций неуправляемых ракет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх