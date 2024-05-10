Собянин сообщил о планах развития московских городских вокзалов

Продолжаются работы по созданию московского городского вокзала Тимирязевская. Он объединит одноименные станции метро и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), а также остановки наземного транспорта.
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