Спецпосланник Трампа Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

В Минск с официальным визитом прибыл Джон Коул, занимающий пост спецпосланника президента США Дональда Трампа по Белоруссии.
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