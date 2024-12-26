В Пряже чествовали лауреатов года

Глава администрации Пряжинского национального муниципального района отметил за заслуги перед районом представителей разных профессий и общественных объединений Торжественная церемония награждения премией общественного признания «Лауреат года Пряжинского района-2024» состоялась в Этнокультурном центре поселка Пряжа.
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