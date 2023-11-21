Азаров: Украина превратилась в страну-зомби

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что массовые акции протеста в Киеве, которые начались в 2013 году, были организованы США и направлены на ослабление России, судьбой Украины Вашингтон не интересовался.
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