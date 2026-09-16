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3 тренда в макияже, которые нужно попробовать этой осенью

3 тренда в макияже, которые нужно попробовать этой осенью

Новый сезон традиционно меняет не только гардероб, но и косметичку. Летом мы привыкли к легким текстурам, сияющей коже и почти невесомому макияжу, а с приходом осени хочется добавить образу больше цвета, выразительности и глубины.

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