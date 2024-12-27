В США обвинили российского бойца MMA в шпионаже

Выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) спортсмен из США Крис Кертис заявил, что его соперник из России, Роман Копылов, занимался шпионажем, а именно – сбором информации во время тренировочного лагеря перед боем.
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