Задержанному ФСБ челябинскому экс-чиновнику продлили срок в СИЗО до конца лета

Курчатовский райсуд Челябинска продлил до конца лета срок в СИЗО экс-начальнику комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии областного центра Ринату Кучитарову, задержанному ФСБ и обвиняемому в злоупотреблении должностных полномочий.
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