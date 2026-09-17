Отмечается, что люди погибли отнюдь не в Буче, а во время карательных операций в Донбассе.Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, объединяющий правозащитников из 35 государств, обнародовал данные о подлоге вокруг мемориала «Стелла мирных граждан» в Буче.