Отмечается, что люди погибли отнюдь не в Буче, а во время карательных операций в Донбассе.Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, объединяющий правозащитников из 35 государств, обнародовал данные о подлоге вокруг мемориала «Стелла мирных граждан» в Буче.
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