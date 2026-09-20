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Он смешил миллионы, а сам годами жил с этой болью: что Сергей Бурунов так и не смог простить родителям

Он смешил миллионы, а сам годами жил с этой болью: что Сергей Бурунов так и не смог простить родителям

Сергей Бурунов привык существовать на виду. На экране он может быть резким, смешным, нелепым, обаятельным — человеком, который одним голосом способен превратить обычную сцену в мем.

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