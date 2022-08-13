Бывший гонщик Ferrari: Скудерия не заслуживает титула в сезоне-2022

Бывший гонщик Ferrari: Скудерия не заслуживает титула в сезоне-2022FerrariБывший гонщик Формулы 1 Мика Сало заявил, что с такими провалами по тактике и проблемами с надёжностью, как в сезоне-2022, Ferrari попросту не заслуживает победы в чемпионате.