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Бывший гонщик Ferrari: Скудерия не заслуживает титула в сезоне-2022

Бывший гонщик Ferrari: Скудерия не заслуживает титула в сезоне-2022

Бывший гонщик Ferrari: Скудерия не заслуживает титула в сезоне-2022FerrariБывший гонщик Формулы 1 Мика Сало заявил, что с такими провалами по тактике и проблемами с надёжностью, как в сезоне-2022, Ferrari попросту не заслуживает победы в чемпионате.

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