Залужный прокомментировал данные о своем приказе взорвать «Северные потоки»

После появления информации о возможном приказе бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о подрыве газопроводов «Северный поток», он, ныне работающий послом Украины в Лондоне, заявил, что ему ничего не известно об этом.
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