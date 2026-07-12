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Вчерашние дебютантки, которым исполнилось 40 лет: как изменились Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайлд и другие актрисы

Вчерашние дебютантки, которым исполнилось 40 лет: как изменились Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайлд и другие актрисы

В 2024 году сразу несколько известных голливудских и европейских актрис отметили сорокалетний юбилей.

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