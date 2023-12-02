Новые вкусы старого салата — 8 интересных рецептов новогоднего оливье

Оливье — главный новогодний салат. Он присутствует практически в каждом доме. Даже если вы решите сделать легкий новогодний стол без майонезных салатов, вы наверняка приготовить оливье в один из выходных дней после.
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