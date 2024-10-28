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«Для устройств молекулярной электроники»: учёные создали вычислительный компонент на основе светящегося белка и углерода

«Для устройств молекулярной электроники»: учёные создали вычислительный компонент на основе светящегося белка и углерода

Российские учёные разработали компонент для электроники нового типа — молекулярных устройств. Он представляет собой нанотрубку из углерода, к которой присоединены органические молекулы красного флуоресцентного белка.

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