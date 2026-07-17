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ВК Пресс

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Бизнесмены из Армении «намутили» схему для продажи нелегальных цветов

Бизнесмены из Армении «намутили» схему для продажи нелегальных цветов

Они получали там лицензии и реализовывали свои букеты под предлогом ближневосточного происхождения. Увеличение объемов иранских цветов не осталось незамеченным Россельхознадзором, который заподозрил неладное и начал проверку.

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